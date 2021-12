Covid, aumentano i positivi a Firenze

Milionari: dove emigrano i più ricchi per pagare meno tasse. L'Italia è il Paese che li favorisce di più

La curva epidemiologica metropolitana è stabile ma aumentano i tamponi positivi del capoluogo e preoccupano i focolai come Palazzuolo sul Senio

FIRENZE — Sono 162 i tamponi positivi tracciati nelle ultime 24 ore in provincia di Firenze, con 64 casi in aumento nel capoluogo ed appena 5 in area empolese dove nella precedente rilevazioni se ne erano contati 29 di nuovi contagi.

La Città metropolitana si mantiene al di sotto dei 200 contagi giornalieri, ieri 171 ed oggi 162, ma preoccupa l'incremento dei casi nelle singole località con un minore volume di abitanti come i 9 positivi a Palazzuolo sul Senio dove il sindaco ha adottato dei provvedimenti drastici in vista del Natale.

Nel dettaglio i nuovi positivi sono stati segnalati a Bagno a Ripoli 4, Barberino Mugello 1, Borgo San Lorenzo 1, Calenzano 6, Campi Bisenzio 7, Dicomano 2, Fiesole 2, Figline e Incisa Val D'Arno 4, Firenze 64, Greve in Chianti 3, Impruneta 1, Lastra a Signa 12, Marradi 1, Palazzuolo sul Senio 9, Pelago 1, Pontassieve 3, Reggello 2, Rignano Sull'Arno 6, San Casciano Val di Pesa 3, Scandicci 9, Scarperia e San Piero 2, Sesto Fiorentino 7, Signa 4 e Vicchio 1.

Sono 5 i casi in zona empolese a Castelfiorentino 2, Empoli 2 e Fucecchio 1.