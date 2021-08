Covid, 9 morti in 48 ore in provincia di Firenze

Covid, Fauci alla Cnn: «Svolta non prima della primavera 2022»

Nel bollettino regionale 4 decessi si sommano ai 5 morti registrati nelle precedenti 24 ore. Cresce il tasso di mortalità dell'area metropolitana

FIRENZE — Sono 4 i decessi registrati nel bollettino sanitario della Regione Toscana in merito all'area fiorentina, 1 in meno di ieri. Il bilancio drammatico è di 9 decessi in 48 ore.

Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute oggi in Toscana sono 4 a Firenze e 3 a Prato. Nella giornata di ieri i decessi totali erano stati 8, 5 in provincia di Firenze.

Salgono così a 2.259 i morti tra la popolazione fiorentina dall'inizio della pandemia nel Febbraio 2020.

Il tasso di mortalità della Città metropolitana sale e supera in termini matematici i 229 morti su 100.000 abitanti.

Il dato medio toscano è di 191 morti per 100.000 residenti contro il 217 su 100.000 della media italiana.

