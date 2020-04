Covid, 2.154 i contagi in provincia di Firenze

Coronavirus, Fontana: «Anticipiamo la cassa integrazione per un milione di lombardi»

Sono 85 i nuovi contagi registrati dal bollettino regionale sull'emergenza coronvirus. In Toscana 13 decessi, 7 dei quali nella Toscana Centrale

FIRENZE — In un giorno i tamponi positivi al coronavirus in tutta la provincia di Firenze sono saliti a 2.154. Lo rivelano i dati dell'ultimo aggiornamento elaborato dall'Agenzia regionale di sanità e dall'unità di crisi coronavirus. Rispetto a ieri sono 85 i nuovi casi rilevati a fronte di un incremento di 231 casi in tutta la Toscana dove il totale dei contagiati raggiunge quota 6.958.

In tutta la Asl Toscana Centro si sono registrati altri 7 decessi tra i pazienti positivi al Covid. Altri 5 quelli segnalati dalla Regione nella Asl Nord Ovest e 1 nella Sud Est.

I guariti in tutta la Toscana, dall'inizio dell'emergenza sono 48.499.