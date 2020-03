Quattrocento mascherine per medici e infermieri

La raccolta fondi di Santa Maria Annunziata Onlus e Comune di Bagno a Ripoli ha raggiunto quota 8mila euro. Come partecipare

BAGNO A RIPOLI — La raccolta fondi promossa dalla onlus Santa Maria Annunziata e dal Comune di Bagno a Ripoli per l'acquisto di mascherine da destinare a medici e infermieri dell’ospedale Santa Maria Annunziata ha raggiunto quota 8mila euro.

"Una prima partita di circa 400 mascherine è già stata acquistata - fa sapere l'Usl Toscana centro- Anche il Consiglio comunale di Bagno a Ripoli, con decisione unanime da parte del presidente Francesco Conti e di tutti i capigruppo consiliari, ha deciso di donare alla Fondazione dell'Osma l'intero ammontare dei contributi dei gruppi e della presidenza per l'anno in corso, pari a circa 1500 euro. E una raccolta fondi per l'Osma è partita anche tra i dipendenti del Comune, promossa dall'Ufficio relazioni con il pubblico".

La campagna di donazione continua. Chi vuole donare può farlo tramite: