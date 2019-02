Careggi primo in Italia per la chirurgia robotica

Sono state 1.515 le procedure robotiche eseguite nel 2018, di cui 1.149 in ambito urologico. Un doppio primato per l'ospedale fiorentino

FIRENZE — Careggi primo in Italia per numero di interventi robotici nelle varie specialità chirurgiche, e in particolare per quanto riguarda la chirurgia urologica, con 1.515 procedure robotiche eseguite nel 2018, di cui 1.149 in ambito urologico.

"Nel 2009 Careggi è stato fra i primi ospedali del sistema sanitario pubblico a sperimentare la chirurgia robotica", ricorda il professor Marco Carini, direttore del dipartimento oncologico di Careggi e dell'urologia oncologica mininvasiva robotica e andrologica.

"Negli anni -prosegue - grazie all'impegno della Regione Toscana è stato ingrado di progredire portando ai massimi livelli queste tecnologie innovative con il supporto di investimenti strutturali adeguati". "La Regione - afferma l'assessore al diritto alla Salute Stefania Saccardi - ha investito molto nella chirurgia robotica innanzitutto nell'intento di fornire le migliori cure disponibili. I risultati raggiunti da Careggi dimostrano che siamo sulla strada giusta".

Sempre a Careggi nel 2013 è stato eseguito uno dei primi prelievi di rene da vivente con procedura robot-assistita, e nel 2017 è stato eseguito il primo trapianto di rene in Italia da donatore a cuore fermo mediante chirurgia robotica.