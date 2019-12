Ragazzino tenta di rubare un computer

Un diciassettenne ha tentato di rubare un computer nascondendolo sotto un maglione. Il fatto al centro commerciale I Gigli. Sul posto i carabinieri

CAMPI BISENZIO — Si è introdotto in un noto negozio di elettronica al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio per rubare un computer portatile. Protagonista un ragazzo di 17 anni allontanatosi da un centro d'accoglienza delle Marche. Il giovane aveva nascosto il portatile sotto al maglione ma è stato notato dal personale di sicurezza che ha chiamato i carabinieri. Fermato il giovane è stato denunciato dai carabinieri per tentato furto aggravato.



La refurtiva, del valore di 1000 euro circa, è stata restituita al negozio. Il minore, già autore di simili gesti, risultava anche essersi allontanato volontariamente da una casa di accoglienza per minori delle Marche, è stato affidato a una nuova struttura