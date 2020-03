Covid, oltre 100 volontari per la spesa over 65

Il sindaco Emiliano Fossi ha ringraziato i volontari che si sono messi a disposizione per la consegna della spesa domiciliare agli anziani

CAMPI BISENZIO — "Sono orgoglioso della mia comunità" ha esclamato il sindaco Emiliano Fossi in un video messaggio da casa nel quale ha fatto il punto dell'emergenza campigiana. "Una nostra concittadina risulta tra gli ultimi ricoverati perché positiva al coronavirus" ha detto Fossi prima di ringraziare le persone che stanno aderendo alle iniziative di solidarietà.

Fossi ha aggiunto "Abbiamo superato i 100 volontari tra coloro che si sono resi disponibili per la consegna della spesa domiciliare agli anziani. Una signora ieri ha ricevuto le scorte consegnate da due giovani di Campi Bisenzio che l'hanno aiutata anche a spostare dei pesi, poi ha tentato di offrire loro il caffè per sdebitarsi ed ha chiesto al figlio di chiamarmi per ringraziarci del servizio".

Infine Voglio ringraziare anche gli psicologi campigiani, oltre 20 in 48 ore si sono resi disponibili per un servizio di assistenza telefonica e nel frattempo siamo entrati nella rete creata dall'ordine degli Psicologi della Toscana e dal Comune di Firenze che ha messo a disposizione lo 0553882200 per l'assistenza psicologica"