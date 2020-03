Covid, la squadra di pallacanestro gioca da casa

Coronavirus, le lacrime del medico di Treviglio: «Ho fatto un patto col paziente, non so se potrò rispettarlo»

Una società sportiva toscana ha lanciato un messaggio ai propri atleti per fare gioco di squadra a distanza durante l'emergenza da Coronavirus

CAMPI BISENZIO — Il "basket time" da casa propria. Gli atleti della Santo Stefano Basket di Campi Bisenzio proseguono il lavoro ma da casa e grazie al digitale documentano tutto.

Santo Stefano Basket ha lanciato la campagna social #giochiamoincasa. Gli atleti campigiani documentano allenamenti, tiri, esercizi con foto e video. Distanti ma uniti attraverso il digitale. Anche i giocatori della Prima Squadra, matricola terribile della Serie D toscana, coordinati seppur da remoto dal coach Trucioni, continuano gli esercizi da casa e in autonomia.

"Adesso più che prima le società sportive devono essere d’esempio perché la responsabilità non è solo rispettare un ruolo in campo, una posizione, una marcatura, rispettare quel che dice l’allenatore è anche rinunciare a qualcosa. In questo caso dobbiamo rinunciare alla socialità, alla palestra ma in ragione di un interesse più alto. Adesso più che mai c’è bisogno di mettere in pratica quel che il basket insegna: il gioco di squadra. Giocate a basket, mostratecelo con un video, esprimetelo con un disegno o descrivetelo con un racconto. Insomma, date sfogo alla fantasia" questo il messaggio della società campigiana rilanciato attraverso i social.