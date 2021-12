​Tre piccoli toscani allo Zecchino d’Oro

Tra i concorrenti Zoe di Impruneta, Walter di Firenze e Camilla di Viareggio. Condurranno le dirette Rai1 i toscani Carlo Conti e Paolo Conticini

BOLOGNA — Tutto è pronto per la 64esima edizione dello Zecchino d'Oro che si svolgerà dal 3 al 5 Dicembre in diretta su Rai1 dallo studio televisivo dell’Antoniano di Bologna. Tema di questa edizione #UnviaggioBellissimo: lo Zecchino d’Oro è un’avventura in cui si può volare lontano, sulle ali della fantasia, per emozionarsi e divertirsi in musica con tutta la famiglia e gli amici.

Tra i 17 piccoli interpreti provenienti da 9 regioni italiane che partecipano a questa edizione, infatti, ci sono anche 3 toscani: Zoe Adamello, 9 anni, di Impruneta in provincia di Firenze che canta Superbabbo; Walter Zecca, 6 anni, di Firenze che canta Bartolo il barattolo; Camilla Musacci, 7 anni, di Viareggio che canta Il ballo del Ciuaua.

Ma la Toscana non sarà rappresentata solo dai tre piccoli in gara. Lo Zecchino d'Oro 2021 sarà infatti presentato dal pisano Paolo Conticini e dal fiorentino Carlo Conti. A condurre i primi due pomeriggi saranno Francesca Fialdini e Paolo Conticini, mentre per la finale, domenica 5 Dicembre, il duo prenderà posto in giuria per lasciare il testimone al direttore artistico, Carlo Conti, che condurrà la puntata conclusiva.

L'edizione numero 64 conta 14 canzoni in gara che toccano temi molto diversi, dagli animali alla famiglia, dall'amore per la lettura all'importanza del riciclo. Sono invece 31 gli autori di testi e musiche tra i quali importanti firme del panorama musicale italiano come Claudio Baglioni, Marco Masini, Giovanni Caccamo, Flavio Premoli (Pfm), Luca Mascini (Assalti frontali). Sabrina Simoni dirigerà il Piccolo Coro dell'Antoniano, tradizionale cornice dello spettacolo, che canterà anche con Orietta Berti un brano speciale dedicato all'ambiente.

Primo appuntamento venerdì 3 Dicembre dalle ore 17,05 con l'ascolto delle prime 7 canzoni, poi sarà la volta dell'ascolto delle altre 7 sempre dalle 17,05 di sabato 4. Domenica 5 Dicembre, dalle 17,20 lo Zecchino si conclude con il riascolto di tutte le 14 canzoni in gara e la proclamazione della canzone vincitrice.

Anche quest'anno il 64° Zecchino d’Oro sostiene la campagna Operazione Pane che supporta 17 mense francescane in tutta Italia, garantendo accoglienza e aiuto alle persone e famiglie che vivono in condizioni di grave disagio sociale.