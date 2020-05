Covid, nel fiorentino 13 casi positivi in 24 ore

Estate 2020, l'appello di Conte: «Fate le vacanze in Italia»

Salgono a 3.436 i contagiati nella Città Metropolitana dall'inizio dell'epidemia. In Toscana i nuovi positivi raddoppiati da ieri

FIRENZE — Secondo l'ultimo aggiornamento della Asl Toscana Centro sull'andamento del contagio da Coronavirus, sono stati 13 i casi di positività in più registrati nella provincia di Firenze, più del doppio di quelli riscontrati ieri (erano stati 6). Il totale dei contagi nella Metrocittà sale dunque a 3.436.

Ecco la distribuzione dei nuovi casi positivi in provincia di Firenze, di cui 1 in zona empolese

Figline e Incisa: 1

Firenze: 6

Greve in Chianti: 1

Pontassieve: 1

Rignano: 1

Rufina: 1

Sesto fiorentino: 1

1 caso in zona empolese

Fucecchio: 1

Sulla base dei dati diffusi dalla Regione, la Toscana resta al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 269 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 378 x 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 536 casi x 100.000 abitanti, Lucca con 350, Firenze con 340, le più basse Siena e Livorno con 164.