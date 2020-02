Un incontro pubblico per informare sul Coronavirus

Il Comune di Bagno a Ripoli ha organizzato un incontro pubblico per informare la cittadinanza sul virus e sui metodi d prevenzione dal contagio

BAGNO A RIPOLI — La Conferenza dei sindaci della Zona socio-sanitaria Firenze sud-est e l’Azienda Usl Toscana Centro hanno organizzato un incontro pubblico per informare la cittadinanza per fornire alla popolazione strumenti di conoscenza qualificati sul Coronavirus e sulla sua prevenzione. Saranno presenti il sindaco Casini e il dott. Renzo Berti, direttore Dipartimento Prevenzione della Usl e portavoce della Direzione sanitaria regionale.

L’appuntamento è per lunedì 2 marzo alle 17 e 30 alla Sala Ruah a Bagno a Ripoli "Sarà un momento di approfondimento utile per avere informazioni sulle peculiarità del virus, sugli strumenti di prevenzione da mettere in campo da parte di ogni cittadino e, non da ultimo, sui canali di informazione corretti da seguire per aggiornamenti qualificati sulla malattia. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare" è quanto riporta una nota del municipio ripolese.