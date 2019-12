Mezzo milione per le case popolari green

Nuove risorse in arrivo dal pacchetto di investimenti da tre milioni della Regione per ristrutturare e rendere sostenibili gli alloggi ERP

BAGNO A RIPOLI — Il nuovo anno porta mezzo milione di euro a Bagno a Ripoli per ristrutturare e rendere più verdi e sostenibili le case popolari del territorio. Le risorse fanno parte dei 3,4 milioni di euro di investimenti che la Regione Toscana ha autorizzato da parte del Lode di Firenze. Bagno a Ripoli è uno dei Comuni che ha ottenuto le risorse più sostanziose.

“Quello alla casa è uno dei diritti fondamentali alla persona – ha detto il sindaco Francesco Casini -, siamo felici e orgogliosi di aver ottenuto uno dei finanziamenti più ingenti a livello metropolitano, che ci consentirà di affermare questo diritto con interventi strutturali importantissimi”.

Un primo lotto di sessanta alloggi Erp in via Pietro Nenni a Ponte a Ema vedrà arrivare oltre 475mila euro per il recupero delle facciate con coibentazione e recupero della copertura piana. Previsti anche i lavori di manutenzione straordinaria su due alloggi popolari in via De Nicola a Sorgane.