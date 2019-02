Disastro aereo, i funerali di Maurizio Scarpelli

Domani l'addio all'elicotterista toscano morto nella tragedia aerea in Val d'Aosta. Istituzioni e volontariato uniti nel dolore

REGGELLO — Le esequie di Maurizio Scarpelli si svolgeranno domani alle 15 nella pieve di San Pietro a Cascia a Reggello. Tantissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia arrivati dalla famiglia, dalle istituzioni e dal mondo del volontariato.

Scarpelli ha perso la vita lo scorso 25 gennaio insieme ad altre sei persone in seguito al terribile incidente aereo avvenuto sul ghiacciaio del Rutor in Val d'Aosta. Scarpelli era alla guida del suo elicottero impegnato in un servizio di eliski quando si è scontrato con un piccolo aereo il cui pilota si è salvato. L'uomo, francese, è stato arrestato e si trova ancora in ospedale. I reati ipotizzati a suo carico sono disastro aereo colposo e omicidio plurimo aggravato. Davanti ai magistrati per ora si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Scarpelli era molto conosciuto in Toscana anche per il suo impegno dell'Anticendio Boschivo. Tra i suoi ultimi interventi quello svolto in occasione del rogo che ha devastato i Monti Pisani lo scorso settembre.