Tra Firenze e Dubai storico patto per la cultura

FIRENZE — Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha incontrato all'Expo 2020 di Dubai Sua Altezza Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente della Dubai Culture and Arts Authority dove ha discusso della futura collaborazione culturale strategica tra Dubai e Firenze.

Il sindaco e Sua Altezza Sheikha Latifa si sono incontrati dopo un tour del Padiglione Italia, insieme a Hala Badri, direttore generale della Cultura di Dubai, e a Tommaso Sacchi, ex assessore a Cultura, Moda e Design. Durante la discussione hanno parlato dei potenziali programmi e progetti di scambio culturale e la conoscenza che Dubai e Firenze possono co-organizzare, con l'obiettivo di celebrare e potenziare i settori culturali e creativi di entrambe le città.

“Siamo orgogliosi di iniziare questa storica partnership tra Firenze e Dubai - ha detto il sindaco Dario Nardella - basata su cultura, innovazione e creatività. L'intenzione di Sua Altezza è per noi estremamente importante perché va nella direzione di investimenti congiunti destinati a realizzare progetti in diversi campi nelle due città. Tra questi vorrei sottolineare il settore della musica, dell'arte, della letteratura e della poesia, dell'educazione, della moda e dell'artigianato. L'incontro che si è tenuto nel Padiglione italiano, successivamente a un altro incontro tenutosi nel Padiglione degli Emirati Arabi Uniti costituisce la base di un accordo che spero sarà formalizzato il prima possibile”. Sua Altezza Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum ha dichiarato “Questo è l'inizio di una promettente collaborazione che sarà di reciproco vantaggio per i settori culturale e creativo di Dubai e Firenze, così come, oltre allo scambio di conoscenze, creerà nuove opportunità per i creativi che lavorano in questi settori. Attendo con impazienza le nostre discussioni future durante le quali delineeremo una chiara tabella di marcia per questa partnership, che annunceremo presto, e che si aggiungerà allo sviluppo dell'offerta dell'ecosistema artistico e culturale in entrambe le città".