Tamponi drive through nel nuovo Covid-park

Due gazebo per fare i tamponi molecolari e rapidi sia privatamente che tramite la prenotazione al servizio pubblico in un'area di 5mila metri quadrati

SESTO FIORENTINO — E' stato inaugurato il nuovo nuovo Covid park su una superficie di cinquemila metri quadrati a Sesto Fiorentino per l'esecuzione dei tamponi per la diagnosi di Covid-19 nell'ormai nota modalità drive through, cioè rimanendo seduti in auto. La struttura è stata inaugurata stamattina alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini nello spazio messo a disposizione dagli imprenditori Emiliano e Daniele Caselli dall’azienda Zoworking.

"Lo screening ha permesso alla Toscana di arrivare a risultati importanti nell'ambito del contrasto al Covid e si pone, attraverso anche iniziative come quella dei Caselli e della Croce Rossa qui a Sesto, come condizione per una politica giusta di prevenzione".

Nel nuovo Covid park sono stati allestiti due gazebo, uno verde e uno rosso, per consentire l’esecuzione dei tamponi molecolari e rapidi sia in modalità privata sia tramite la prenotazione tramite il servizio pubblico della Asl.

"Dobbiamo continuare a tenere alto il livello di attenzione dei cittadini e le istituzioni devono tenere in piedi tutta la filiera di contrasto al Covid anche quando i contagi sono meno e la filiera inizia dalla capacità di testing che nella nostra regione, grazie al connubio tra pubblico e privato, ha permesso di raggiungere i 25mila tamponi giornalieri", ha detto l'assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini.

Al nuovo Covid-park, uno dei più grandi d'Europa per estensione, si accede in auto da via Petrosa. All'interno dell'area, è stato spiegato, il personale della Croce Rossa è a disposizione per accogliere e per dare informazioni a chi arriva per sottoporsi a tampone.