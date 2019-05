Lauree facili, quaranta poliziotti indagati

Inchiesta della procura su un corso di laurea triennale della Link Campus University di Roma. Coinvolta una collaboratrice della ministra Trenta

FIRENZE — Ci sono anche quaranta agenti di polizia di stanza nella questura fiorentina fra i moltissimi indagati nell'inchiesta aperta dalla procura su un corso di laurea triennale in scienza della politica e dei rapporti internazionali della Link Campus University di Roma.

La notizia è stata pubblicata da alcune testate locali.

Secondo gli inquirenti, fra il 2016 e il 2019 lezioni ed esami si sarebbero svolte in modo irregolare e in sedi non idonee.

Oltre agli studenti, sono indagati anche tutor e docenti, fra cui una collaboratrice della ministra della difesa Trenta.

La Link University si è dichiarata parte offesa qualora le indagini confermassero le irregolarità.