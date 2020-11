I cinque nuovi ristoranti stellati della Toscana

La guida Michelin premia i ristoranti toscani, sei le novità, due stelle per il Santa Elisabetta, confermate le tre stelle all'Enoteca Pinchiorri

FIRENZE — Sono cinque i nuovi ristoranti toscani che prendono l'ambita stella nella nuova guida Michelin Italia 2020, più uno che si guadagna quella verde.

Conquistano la prima stella il Poggio Rosso di Castelnuovo Berardenga a Siena con lo chef Juan Camilo Quintero, il Gabbiano 3.0 con Alessandro Rossi a Marina di Grosseto, Franco Mare con lo chef Alessandro Ferrarini a Marina di Pietrasanta, Linfa a San Gimignano con Vincenzo Martella, e la Sala dei Grappoli, nel castello di Poggio alle Mura a Montalcino , sede di Castello Banfi, guidato dallo chef Domenico Francone.

Riconferma delle tre stelle per l'Enoteca Pinchiorri a Firenze, il massimo punteggio che nella guida è stato conferito a soli 11 ristoranti in tutta Italia. Nel complesso sono 43 i ristoranti stellati in Toscana, un 3 stelle, cinque con 2 stelle, e 36 con una stella.