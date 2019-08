Grande esodo, autostrade prese d'assalto

Traffico a rilento intorno al capoluogo toscano nella prima domenica di agosto. Stop ai camion. Il 10 agosto nuovo bollino nero

FIRENZE — Rallentamenti ma non code chilometriche intorno a Firenze nella prima domenica di agosto, contrassegnata dal bollino rosso per il traffico e l'incognita dello sciopero dei casellanti. Il grosso delle partenze infatti, spiega l'Anas in una nota, si è concentrato nella giornata di ieri, marchiata di nero, soprattutto intorno ai grandi centri urbani.

I transiti sulla rete autostradale toscana, provenienti anche dalle altre regioni, hanno fatto registrare un forte aumento dei volumi di traffico ma senza disagi eccezionali. Solo ieri una coda di 17 chilometri si è creata tra Valdichiana e Orvieto.

Intanto i camion resteranno fermi fino alle 22 per evitare di creare tappi sulle autostrade e limitare il rischio di incidenti. Lo sciopero degli operatori dei caselli, poi, proseguirà fino alle due di domani mattina con il rischio di dover passare per forza dai varchi automatici e dai telepass con conseguenti rallentamenti.

Ora si guarda già al prossimo fine settimana, quello prima di ferragosto. Anche in quell'occasione sono previste partenze massicce verso i luoghi di vacanza e la giornata del 10 agosto è già stata contrassegnata con il bollino nero.