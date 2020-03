Anche il pupazzo ha la mascherina anti-contagio

Dopo le nuove disposizioni del Governo per contenere il rischio di contagio, c'è anche chi cerca di stemperare con delicatezza i timori del Covid-19

FIRENZE — Dopo un fine settimana che ha visto un'ulteriore impennata di casi positivi di Covid-19 in Toscana (166 al momento i casi accertati con un incremento di 53 tra sabato e domenica) e che è culminata nelle nuove disposizioni del Governo che ha esteso l'area rossa alla Lombardia e a 14 province,c'è chi prova a reagire stemperando un po' il clima di paura.

Come? Anche con le mascherine fatte indossare ai pupazzi nelle vetrine dei negozi (vedi foto). Un modo delicato per tirare un po' su il morale giusto il tempo di una falcata e anche per ricordare, in modo bonario ma non scontato, di attenersi sempre alle disposizioni date per limitare il contagio, in primis distanza di sicurezza, mani pulite, starnuti e colpi di tosse nell'incavo del braccio.