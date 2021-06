Corsi di inglese per ragazzi, come sceglierne uno

Per ampliare ed approfondire lo studio dell’inglese le famiglie si rivolgono a scuole specializzate

TOSCANA — Iniziare a studiare inglese non è mai troppo presto e molti genitori hanno compreso l’importanza di offrire ai loro figli l'opportunità di approfondire la conoscenza di questa lingua. L’offerta formativa della scuola può costituire una buona base di partenza, tuttavia è soggetta a molte variabili legati alla competenza degli insegnanti, alle risorse disponibili e al livello di apprendimento. Per integrare le conoscenze acquisite in ambito scolastico, per ampliare ed approfondire lo studio dell’inglese le famiglie si rivolgono a scuole specializzate.

Le scuole di inglese creano dei percorsi formativi idonei ad accogliere i bambini dai 3 anni di età in avanti, nella consapevolezza che nei primi anni di età le capacità di apprendimento di una nuova lingua sono elevatissime. La presenza di insegnanti qualificati permette loro di ascoltare e di acquisire una corretta pronuncia fin da subito, con un apprendimento efficace che non richiede di ritornare sulle conoscenze acquisite per correggere eventuali errori e imprecisioni.

Perché è importante il metodo di insegnamento

L’apprendimento di una lingua non è immediato, solo la pratica costante per un certo periodo di tempo permette allo studente di fare propri i fondamenti della lingua inglese. Per apprendere con naturalezza, la scuola di inglese a Firenze si avvale di un metodo innovativo, testato con successo da studenti di tutto il mondo e basato su una esperienza di oltre 40 anni di insegnamento.

Il metodo di studio è impostato con moduli tematici adatti all’età dello studente, che vengono proposti in modo dinamico. Il percorso di apprendimento è creato in modo personalizzato, per definire il livello di partenza e programmare attività, contenuti ed obiettivi per ciascuno studente. Questo approccio invoglia lo studente a continuare lo studio, a sentirsi coinvolto e a proseguire positivamente il corso di inglese.

Imparare divertendosi

L'importanza di generare interesse e di coinvolgere gli studenti è un aspetto fondamentale per portare a compimento il percorso di apprendimento. Nessuna lingua si può apprendere senza un minimo sforzo, la capacità di rendere interessante e giocose le lezioni agevola il raggiungimento degli obiettivi.

Affiancare studio e divertimento rende tutto più semplice e migliora l’apprendimento, per questo motivo è un fattore da non trascurare nella scelta della scuola, soprattutto per i bambini più piccoli. Molte ricerche confermano che quando i contenuti sono appresi con un vissuto positivo, restano impressi nella memoria in modo più duraturo.

Accesso alla certificazione del livello di inglese

Nel mondo del lavoro è sempre più richiesta la conoscenza dell’inglese e nella redazione di un semplice curriculum aver raggiunto la certificazione costituisce un requisito importante. Poiché è sempre meglio possedere uno strumento prima che serva, perchè non scegliere fin da subito una scuola che offra percorsi con certificazione?

Le scuole migliori redigono corsi di lingua in linea con quanto previsto dagli esami di certificazione più diffusi al mondo e riconosciuti in molti paesi anche fuori dall’Europa. I contenuti e le attività proposte sono focalizzati al raggiungimento dell’obiettivo di certificazione, esercitando lo studente nell’approfondire le competenze richieste nelle aree linguistiche di lettura, scrittura, ascolto e comprensione. Procedendo lungo il percorso di studi sarà più semplice capire quando lo studente è pronto a sostenere l’esame e questa prova potrà essere affrontata con maggiore serenità e fiducia.

L’inglese è una lingua viva, il cui apprendimento e la cui conoscenza passa attraverso la pratica, questo evidenzia l’importanza di confrontarsi con insegnanti madrelingua e con una serie di attività pratiche che permettano di acquisire sicurezza e spontaneità. Il lavoro in piccoli gruppi di studenti ed il costante supporto degli insegnanti agevola il confronto spontaneo e vivace, migliorando la fiducia in sé stessi e la consapevolezza dei risultati raggiunti.