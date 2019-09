Cronaca lunedì 30 settembre 2019 ore 09:30

FiPiLi bloccata da un incidente

Auto incolonnate per almeno cinque chilometri in direzione di Pisa subito dopo Cascina per un incidente avvenuto poco prima delle 9

PISA — Un lunedì nero per gli automobilisti in transito lungo la Sgc Firenze Pisa Livorno, dove dalle 9 di questa mattina si sono prodotte code per almeno cinque chilometri in direzione di Pisa. All'origine delle code un incidente, avvenuto fra gli svincoli di Navacchio e Pisa Nord Est. Almeno due le auto coinvolte, altrettante le persone soccorse dalle ambulanze inviate dal 118. Sul posto anche la polizia stradale. Sempre in FiPiLi sono segnalati altri 3 chilometri di coda, causa lavori, tra lo svincolo di Empoli e quello di Montelupo Fiorentino in direzione Firenze, già dalle 7 di questa mattina.