Lascia Firenze per Trani, e resta il migliore

Dopo la crescita professionale ad Enoteca Pinchiorri ha scelto di tornare nella sua città ed oggi ​Luca Lacalamita è tra i migliori d'Italia

TRANI — Il miglior Pastry Chef 2018 per la guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso è stato un fuoriclasse della scuderia Pinchiorri e per sette anni è cresciuto con Annie Feolde e Giorgio Pinchiorri fino a quando non ha deciso di lasciare Firenze per tornare in Puglia, nella sua Trani.

Quella che doveva essere una pausa riflessiva si è trasformata in pochi mesi in una idea imprenditoriale ed oggi la panetteria contemporanea, Lula, è già tra le mete più ambite per gli appassionati della panificazione. Luca Lacalamita è nato nel 1985, giovanissimo eppure ricco di esperienza ha compiuto nei mesi scorsi una scelta che ha destato scalpore nell'ambiente della grande cucina italiana, è sembrato un azzardo lasciare una piazza ambita come Firenze, una città che ha nel giglio e nel nome brand che aprono innumerevoli porte.

Dopo l’alberghiero Luca ha lavorato per Ramsay, Cracco, Bottura, ma è da Pinchiorri che è salito alla ribalta come chef creativo e talentuoso. Oggi il pane al cioccolato di Lula è già uno tra gli alimenti più ricercati della cucina italiana e la storia di Luca Lacalamita è una testimonianza di meritocrazia che non lega il prestigio solamente ai luoghi ma anche alle persone. Grazie a Luca la città di Trani ha acquistato una attrazione gastronomica mentre Firenze si conferma città di alta formazione, un laboratorio dove i giovani di talento possono crescere per affermarsi ovunque.