Una statua per Margherita Hack, la prima in Italia

Sarà realizzata in bronzo da un'artista bolognese che insegna a Firenze ed installata a Milano a cento anni dalla nascita della astrofisica fiorentina

MILANO — Una scultura dedicata alla scienziata fiorentina Margherita Hack sarà realizzata ed installa nella città di Milano, a realizzarla sarà una giovane artista bolognese che insegna a Firenze, risultata vincitrice di un concorso internazionale.

L'opera ritrae la celebre astrofisica di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita.

"Milano avrà una scultura dedicata a Margherita Hack, sarà la prima opera d’arte dedicata a una scienziata su suolo pubblico in Italia" ha commentato sui social l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, ex assessore alla Cultura del Comune di Firenze.

"La scultura - ha spiegato l'assessore Sacchi - sarà collocata nell'area verde di Largo Richini e la sua realizzazione è stata affidata a Sissi, giovane artista vincitrice del progetto "Una scultura per Margherita Hack". Un segnale positivo per le nuove generazioni e un bellissimo progetto frutto di un percorso condiviso tra Deloitte, Casa degli Artisti Milano, in collaborazione con l'Ufficio Arte negli Spazi Pubblici del Comune di Milano".

Sarà un monumento in bronzo, realizzato dalla bolognese Daniela Olivieri in arte Sissi, insegnante all'Accademia delle Belle Arti di Firenze, selezionata da una giuria dopo un concorso di idee al quale hanno partecipato 8 artiste italiane e internazionali.

La scultura "Sguardo fisico" rappresenta Margherita Hack intenta a osservare le stelle mentre emerge da un vortice raffigurante la galassia ed alza le braccia al cielo, simulando un telescopio.