Ubriaco alla guida in fuga con la gomma bucata

L'auto procedeva a zig zag e quando i carabinieri l'hanno raggiunta è scattato un rocambolesco inseguimento. A bordo un fiorentino, è stato arrestato

SCARLINO — Per i carabinieri sarebbe stato difficile non notare quell'auto che procedeva a zig zag. Un pericolo, lungo la strada di Scarlino Scalo pattugliata la notte scorsa dai carabinieri di Roccastrada. I militari si sono dunque avvicinati per un controllo, innescando la fuga dell'uomo alla guida malgrado una gomma bucata e semidistrutta e il conseguente, rocambolesco inseguimento.

Il tentativo di scappare è iniziato non appena i carabinieri hanno fatto segno alla vettura di fermarsi. Lui, un uomo originario di Firenze ma residente in zona, 36 anni, per scansarli ha prima invaso la corsia di marcia opposta, fino a sbattere sul marciapiede, e poi ha accelerato.

La pattuglia l'ha seguito a ruota. E a proposito di ruote, però, uno degli pneumatici dell'auto fuggiasca era completamente distrutto dopo l'urto contro il marciapiede. Una volta bloccato, il 36enne ha rifiutato di sottoporsi all’etilometro, iniziando anzi a inveire contro i militari che alla fine lo hanno dovuto contenere perché lui è passato dalle offese alle vie di fatto tentando di aggredire fisicamente il personale in divisa.

Per l’uomo, dichiarato in stato di arresto, è partita la segnalazione alla procura di Grosseto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti attestanti il tasso alcolemico. L’uomo è agli arresti domiciliari. Dovrà essere giudicato con rito direttissimo.