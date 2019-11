Lupi di Toscana a Firenze per il raduno annuale

Hanno celebrato come ogni anno la festa del Corpo ricordando la conquista del Veliki Fajti i Lupi di Toscana arrivati da ogni parte d'Italia

FIRENZE — Il raduno annuale dei Lupi di Toscana ha avuto luogo nella giornata di domenica presso la Caserma Predieri di Rovezzano. Ospiti del Generale Carlo Lamanna i rappresentanti e membri della Associazione Nazionale del Fante e dell'Associazione Lupi di Toscana hanno reso omaggio ai caduti davanti al monumento dei Lupi trasferito dalla Caserma Gonzaga di Scandicci alla Divisione Vittorio Veneto, già Friuli.

La Caserma Gonzaga non è più visitabile ed è ancora in attesa di una rifunzionalizzazione, ma non sono mancate visite da parte degli ex commilitoni che hanno sbirciato la facciata cercando di immaginare cosa ne sarà degli spazi interni, dalle camerate agli impianti di addestramento.

Per i tanti militari che hanno prestato servizio indossando le insegne del 78 Reggimento Lupi di Toscana il raduno annuale rappresenta una occasione unica ed imperdibile per ritrovarsi a Firenze, dove le vite e le storie di tante generazioni si sono incrociate dando vita anche a grandi amicizie.