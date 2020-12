Il vaccino è a Firenze, prime dosi a Careggi

Le porte della farmacia dell'ospedale di Careggi sono state aperte per accogliere il furgone con le prime 620 dosi di vaccino destinate alla Toscana

FIRENZE — Le prime 620 dosi destinate alla Toscana sono arrivate questa mattina alla farmacia dell'ospedale universitario di Careggi.

"Il primo giorno della rinascita. Per Firenze, per l’Italia, per l’Europa" ha detto il sindaco, Dario Nardella presente ad attendere il convoglio speciale assieme al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani ed all'assessore alla sanità, Simone Bezzini.

All'ospedale di Careggi le prime ad essere vaccinate sono state due infermiere, Simona Bausi ed Elena Berti.

Agli operatori di Careggi è stato assegnato il compito di predisporre le dosi dirette in 12 località toscane scelte per il Vaccine Day.