Voto a casa per i pazienti Covid, ecco come fare

Nell'Asl Toscana Centro sono 3.700 le persone positive al virus e quelle in isolamento domiciliare che potranno votare senza recarsi al seggio

FIRENZE — L'Azienda USL Toscana centro in vista delle prossime elezioni che si svolgeranno il 20 e 21 settembre ha ricordato a tutte le persone affette da Covid19, o isolate che intendono esercitare il diritto di voto domiciliare che, come previsto dalle norme nazionali, devono inviare la richiesta al proprio Comune di residenza e accompagnare l’istanza da un certificato dell’Azienda Sanitaria.

Al momento nell’Azienda USL centro sono 3.700 i cittadini in quarantena: non potranno recarsi ai seggi ma comunque votare al loro domicilio.

La procedura, in particolare riguarda coloro che si trovano in condizione di quarantena perché positivi, (anche se asintomatici) o in isolamento fiduciario perché entrati in contatto stretto con un malato o rientrati dall’estero da Paesi a rischio.

Il certificato medico che attesta la condizione di isolamento deve essere richiesto telematicamente a partire da oggi 10 settembre fino al 15 settembre. Le persone che vogliono esercitare il diritto di voto domiciliare per richiedere la suddetta certificazione devono visitare la pagina dell’Azienda Sanitaria, https://www.uslcentro.toscana.it/ consultare le istruzioni e procedere con la compilazione dello specifico modulo che andrà inviato alla mail indicata nella procedura.

Il certificato sanitario dovrà essere quindi rilasciato in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione. La richiesta dovrà essere inviata via email, fino al giorno 15 settembre 2020, alla casella postale dedicata votodomiciliarecovid@uslcentro.toscana.it allegando il modulo di consenso al trattamento dati con l’indicazione dello specifico indirizzo email al quale inviare il certificato.