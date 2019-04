Un giorno di festa alle ville Petraia e Castello

Le ville Medicee di Petraia e Castello aperte nella giornata internazionale dei monumenti e dei siti Icomos. Concerti e giochi d'acqua

FIRENZE — Il 18 aprile è la Giornata internazionale dei monumenti e dei siti ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). Per l’occasione la Regione Toscana ha deciso di celebrare il Sito seriale UNESCO “Ville e giardini medicei in Toscana”. Le residenze e i giardini che ne fanno parte si animeranno per la prima volta in contemporanea con tanti eventi, visite guidate e concerti gratuiti.

Alla villa medicea della Petraia concerto 'L'Homme Armè' davanti a 150 persone. I musicisti suoneranno tra i vari strumenti anche la tiorba e il cembalo.

A solo un chilometro di distanza da Villa Petraia c'è la Villa Medicea di Castello (sede dell'Accademia della Crusca) che per l'occasione rimette in funzione i giochi d'acqua della grotta degli animali e delle fontane.