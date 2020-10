Task force per le zone coprifuoco nella Metrocittà

«Due» il primo concerto live per un solo spettatore alla volta

​Il Comitato metropolitano ha definito le modalità con cui gestire le situazioni di assembramento nell’area fiorentina alla luce del nuovo Dpcm

FIRENZE — Per contrastare l’incremento dei contagi alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal Dpcm del 18 Ottobre si è riunito oggi il Comitato metropolitano, co-presieduto dal prefetto di Firenze Laura Lega e dal sindaco della Città metropolitana Dario Nardella. E' stato costituito un tavolo di coordinamento composto da prefettura, città metropolitana, forze di polizia e ASL per garantire un permanente monitoraggio della situazione sanitaria di ogni territorio.

Hanno partecipato, in videoconferenza, i sindaci dell’area metropolitana, il questore Filippo Santarelli, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Antonio Petti, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Fabrizio Nieddu, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Gennaro Tornatore e il direttore generale dell’Asl Toscana Centro Paolo Morello Marchese.

L’Azienda Sanitaria si è impegnata a fornire ai sindaci informazioni puntuali sul trend di crescita dei contagi nell’area fiorentina, garantendo una puntuale zonizzazione dei dati che possa agevolare l’adozione dei più adeguati e proporzionati provvedimenti di contrasto.

I sindaci, anche sulla base dei dati epidemiologici, porteranno le loro richieste in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, indicando le aree cittadine maggiormente a rischio di assembramento; l’organo collegiale provvederà a esaminare tempestivamente le proposte, così da modulare la capacità di risposta in relazione ai bisogni della specifica realtà e alle risorse effettivamente disponibili.