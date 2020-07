Smog, limitazioni alle auto fino a Euro 4 dal 2021

Accordo da 3,5 milioni di euro tra Regione Toscana e Comune di Firenze per incentivare la sostituzione delle auto più inquinanti

FIRENZE — Per migliorare la qualità dell'aria a Firenze sarà istituita un'area comprendente la zona a traffico limitato ztl e il viale di circonvallazione da piazza Beccaria a piazza della Libertà in cui sarà limitata la circolazione a partire dal 1 novembre 2020 alle autovetture e ai veicoli commerciali N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria inferiore o uguale a Euro 4: la limitazione sarà in vigore dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30).

Lo stabilisce lo schema di accordo siglato tra Regione Toscana e Comune di Firenze: l'accordo prevede anche che la limitazione sia estesa alle auto Euro 5 dal 1 novembre 2025. L'accordo rientra in un piano da 5 milioni di euro che prevede anche interventi da 900.000 euro e da 600.000 euro rispettivamente nella piana lucchese e nella piana Prato-Pistoia per l'abbattimento delle polveri sottili.

La Regione ha anche assegnato al Comune di Firenze risorse per 3,5 milioni di euro (statali e regionali derivanti dagli accordi con il Ministero dell'Ambiente) per incentivare progressivamente i cittadini residenti a Firenze a sostituire le auto più inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale.

"Questo - ha detto l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni - in un momento come l’attuale creerà un ulteriore stimolo e un incentivo anche per il mercato dell’auto, per sostenere i consumi. Riteniamo dunque che sia un’azione doppiamente significativa e condivisa con il Comune di Firenze nel quale scatteranno alcune limitazioni alla circolazione a partire dal prossimo mese di novembre per i veicoli più inquinanti perché dobbiamo intervenire in zone specifiche ben individuate".