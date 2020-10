Ricercato per violenza sessuale, era sul treno Av

Gli agenti lo hanno identificato durante un controllo a bordo del convoglio dell'Alta Velocità transitato da Santa Maria Novella e diretto a Venezia

FIRENZE — Nella tarda mattinata di ieri gli agenti della Polfer per la Toscana hanno arrestato, un cittadino moldavo di 31 anni, perché destinatario di un ordine di carcerazione trovato a bordo di un convoglio sulla tratta Firenze Santa Maria Novella - Venezia Santa Lucia.

In prossimità della stazione di Rovigo, gli agenti hanno proceduto all’identificazione dello straniero; da accertamenti è emerso che l’uomo, già noto, era gravato da un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Venezia per il reato di violenza sessuale, commesso nel 2012. Recentemente rientrato in Italia, senza fissa dimora e privo di una qualunque attività lavorativa, lo straniero è stato accompagnato dai poliziotti presso il carcere di Rovigo, dove dovrà scontare un anno e due mesi di reclusione.