Omicidio Ciatti, nuovo processo in Spagna

Uno degli imputati, il giovane ceceno accusato di aver sferrato il calcio fatale a Niccolò, scarcerato in Italia è tornato a Girona

FIRENZE — Nuovo processo in Spagna per l'omicidio di Niccolò Ciatti, il 22enne di Scandicci picchiato a morte il 12 Agosto 2017 davanti a una discoteca di Lloret de mar in Spagna. Uno dei due imputati, il giovane di origini cecene accusato di aver sferrato il calcio fatale a Ciatti, è infatti tornato nella penisola iberica chiedendo e ottenendo di essere giudicato dal tribunale di Girona.

La data fissata per il processo è il 30 Maggio prossimo. Il procedimento in Spagna era rimasto sospeso dopo l'estradizione del giovane in Italia dalla Germania. A Roma la prima udienza del processo a carico del ceceno - accusato di omicidio volontario in concorso con un connazionale il cui processo si svolge separatamente - era stata calendarizzata per il 18 Gennaio scorso davanti alla corte di assise.

Poi però, a causa di un difetto di procedibilità, l'uomo era stato scarcerato alla fine di Dicembre 2021. Da lì il suo ritorno in Spagna e il nuovo procedimento a Girona. Amareggiato il papà di Niccolò, Luigi Ciatti, che torna a ripetere anche attraverso i social: "Vogliamo giustizia per Niccolò".