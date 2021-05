Nuova proprietà per la storica Cooperativa Legnaia

Omicidio Cerciello, la vedova in lacrime: «Questa sentenza non mi riporterà Mario»

Sono 60 i lavoratori della cooperativa che adesso possono tirare un sospiro di sollievo. A rilevarla è stato un consorzio di aziende del settore

FIRENZE — La Cooperativa di Legnaia ha una nuova proprietà e questo consentirà di mantenere in attività la storica produzione fiorentina e garantire occupazione a 60 lavoratori.

L'aggiudicazione definitiva del ramo d'azienda "Sollicciano" è andato ad un raggruppamento costituito da Mati, Floratoscana e Vindea.

La nuova proprietà ha annunciato un piano di due anni "Un percorso di 24 mesi con investimenti su immobili, attrezzature e strumenti informatici" oltre a garantire il "mantenimento degli attuali livelli occupazionali".

Il consigliere del presidente Giani per il lavoro, Valerio Fabiani ha commentato “La Regione Toscana ha messo in campo in questi anni e fino a questi ultimi mesi ogni sforzo per trovare soluzione ad una crisi che si era fatta molto complessa. Il tavolo regionale, con l'unità di crisi, ha lavorato coinvolgendo tutti i protagonisti, sindacati e istituzioni, e collaborato positivamente con la dottoressa Caterina Rossi, liquidatore amministrativo, che ringraziamo per il lavoro svolto. Adesso c’è una proprietà rappresentata da un forte consorzio di aziende del settore in grado di assicurare un futuro di ripresa e di crescita”.