Matteo Salvini a sorpresa in Prefettura

Il vicepremier è arrivato nel capoluogo dove oggi si tiene, alla presenza dei prefetti, la conferenza regionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

FIRENZE — Visita a sorpresa del ministro dell'Interno Matteo Salvini in prefettura a Firenze. Il leader della Lega, reduce dal comizio elettorale tenutosi a Prato insieme al candidato sindaco del centrodestra Daniele Spada è arrivato a metà mattinata a palazzo Medici Riccardi per una visita che non era stata preannunciata.

In prefettura sono riuniti i prefetti di tutta Toscana per la conferenza regionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro presieduta dal prefetto Laura Lega. Matteo Salvini ha potuto così incontrare i vertici regionali e provinciali di Vigili del fuoco, Ispettorato del lavoro ed Inail.