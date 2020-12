La rete delle cure palliative nell'emergenza Covid

La Usl Toscana Centro ha preso in carico oltre 5.000 pazienti oncologici e non oncologici tra i quali anche pazienti risultati positivi al Covid

FIRENZE — Le Cure Pallative dell’Azienda USL Toscana centro, anche ai tempi del Covid, continuano a garantire la rete assistenziale con 7 équipe territoriali con medici, psicologi, fisioterapisti e infermieri del territorio, 53 posti letto di hospice, assistenza in ospedale e nelle Rsa. In questo periodo di emergenza sanitaria, i pazienti Covid positivi sono stati seguiti non solo per le cure dei sintomi refrattari legati alla malattia di base, ma anche per le cure legate ai sintomi del Covid.

“In questo periodo in cui l'ospedale, il luogo d'eccellenza della cura, è divenuto anche il luogo della solitudine e, cosa ancor più triste, il luogo della morte in solitudine, le nostre equipe territoriali hanno continuato a svolgere il loro lavoro con perizia e professionalità, in silenzio e senza clamore. Per dare un peso al lavoro di questi professionisti bisogna dare uno sguardo ai numeri” ha sottolineato la direzione delle Cure Palliative.

La popolazione della USL Centro conta circa un milione e mezzo di abitanti, un milione nella città metropolitana di Firenze e il resto diviso tra Prato e Pistoia. Di questi, un terzo sono persone over 65: per definizione la fascia più fragile della popolazione pari a circa 150.000 persone che necessitano di cure domiciliari.

Il bisogno di cure palliative è stimato tra il 65 e l'85 per cento del numero dei decessi annui. Questo vuol dire che, secondo la L.38/2010 è necessario garantire le cure a circa 6.000 pazienti ogni anno. La USL Toscana Centro attraverso le Cure Palliative prende in carico annualmente oltre 5.000 pazienti oncologici e non oncologici.

Coloro che non possono essere assistiti a domicilio vengono accolti presso gli hospice.

Le Cure Palliative vedono lavorare, accanto ai professionisti aziendali, le equipe del terzo settore convenzionate con l'Azienda.

“Non è mancata l'attività di sostegno, da parte di psicologi, effettuata in video chiamata e attraverso visite a domicilio. Un'attività importante, rivolta sia ai pazienti che ai parenti particolarmente colpiti, comprese famiglie con figli piccoli e casi di bambini in fase terminale con parenti Covid positivi”ha aggiunto la direzione.

In tutti gli ospedali dell'USL Centro sono presenti medici specializzati in cure palliative. Negli ospedali di Firenze e Prato si tratta di medici forniti da un'associazione convenzionata mentre, nell'ospedale di Empoli e negli ospedali del pistoiese, i medici sono aziendali.

L’attività dei medici palliativisti viene svolta anche nella "bolla" Covid.

Pur nell'emergenza sanitaria gli ambulatori di cure simultanee e di supporto sono sempre rimasti aperti e operativi.

L'assistenza ai pazienti Covid presenti in gran numero all'interno delle RSA, è stata effettuata sia come consulenti delle USCA che attraverso visite specialistiche in presenza.

“Nessuno si è risparmiato: il lavoro è stato portato avanti con senso del dovere e spirito di sacrificio. Molti di questi silenziosi professionisti hanno contratto il virus. Ma nessun paziente è mai stato lasciato solo”, hanno detto gli operatori.

L'apporto del terzo settore è stato importante tanto che l'Azienda, in collaborazione con la Regione, che recentemente ha stanziato 2 milioni di euro per le associazioni che hanno collaborato con il servizio pubblico di cure palliative, sta lavorando per convenzionare altre associazioni al fine di rispondere sempre meglio al bisogno di cure palliative.