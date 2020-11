​L’Asl cerca alberghi per il personale sanitario

La ricerca è rivolta alle strutture ricettive con stanze singole destinate ad ospitare il personale sanitario impiegato contro l'epidemia di Covid-19

FIRENZE — L'Azienda sanitaria della Toscana centrale ha aperto un bando di manifestazione di interesse per acquisire la disponibilità e costituire un elenco di strutture alberghiere da mettere a disposizione per il personale sanitario operativo in ambienti Covid in attuazione all’Ordinanza del presidente della giunta regionale n.96 del 24 ottobre scorso. L’albergo sanitario deve essere dotato di camere individuali con accesso a bagno personale, disporre di tv con digitale terrestre e collegamento a rete internet wifi.

La formazione dell’elenco non prevede alcuna procedura concorsuale, di gara d’appalto o trattativa privata, né sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. L’acquisizione delle candidature e l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo da parte dell’Azienda Sanitaria o dei suoi dipendenti per la stipula di convenzioni con strutture iscritte nell’elenco.

Al bando possono partecipare le strutture alberghiere disponibili sul mercato comprese nell’ambito territoriale dell’Ausl Toscana Centro, in possesso dei requisiti specifici previsti nel bando ed in regola con quelli previsti dalle norme vigenti per l’esercizio di una struttura ricettivo-alberghiera.

Possono partecipare anche strutture alternative come strutture di accoglienza e ricettività collettiva gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti o imprese con finalità sociali, culturali, assistenziali, sportive e ricreative che saranno prese in considerazione qualora si verifichi l’assenza di strutture alberghiere.