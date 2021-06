Il servizio dipendenze lascia Borgo Pinti

Il Servizio dipendenze di Borgo Pinti è stato accorpato al Serd di via dell’Arcolaio per la riorganizzazione delle attività svolte dai dipartimenti

FIRENZE — A partire da oggi lunedì 14 Giugno è stato accorpato il Serd del Quartiere 1 con il Serd del Quartiere 2 di Firenze. L’accorpamento si completerà intorno al 20 Giugno, giorno per il quale è previsto che tutta l’attività svolta dal Serd in Borgo Pinti si tenga presso il Serd dell’Arcolaio.

"Questa operazione - ha detto il direttore della Società della Salute Firenze, Marco Nerattini - è inserita in un piano più ampio di riorganizzazione e di omogeneizzazione delle attività dei Serd della città di Firenze partita alcuni mesi fa con l’unificazione dei Serd di piazza del Carmine e del Lungarno Santa Rosa e che è stata condivisa a livello cittadino con la Società della Salute e con il supporto del Comune di Firenze".

Il polo festivo del Serd in Borgo Pinti che è polo di somministrazione farmacologica per il sabato e i festivi, è rimasto ancora aperto sabato 12 e domenica 13 giugno e in questa modalità il servizio continuerà ad essere erogato presso il Serd di via dell’Arcolaio da sabato 19 Giugno. Nei locali di Borgo Pinti saranno trasferiti temporaneamente i due Servizi Serd e Alcologia dell’Unità Funzionale Semplice Serd C di via Lorenzo il Magnifico. Si tratta di un trasferimento temporaneo in attesa della ristrutturazione dei locali dedicati ai due Servizi del Quartiere 5 in via Mariti.

Il nuovo Servizio unificato Borgo Pinti e Arcolaio manterrà gli stessi numeri di telefono (centralino: 055/6939320 – 055/6934054). I numeri di telefono rimangono invariati anche per i Servizi Serd e Alcologia di via Lorenzo il Magnifico (055/6934430-055/6934436-055/6934406). E’ possibile scrivere anche alla Dr.ssa Donella Posarelli Direttore UFS SERD A Borgo Pinti-Arcolaio donella.posarelli@uslcentro.toscana.it, e/o Dr.ssa Adriana Iozzi, Direttore UFC e UFS SERD C Firenze, all’indirizzo adriana.iozzi@uslcentro.toscana.it.