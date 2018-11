"I nuovi poliziotti ci sono per merito di Minniti"

L'assessore Federico Gianassi replica all'annuncio del ministro degli Interni Matteo Salvini sull'arrivo di 36 unità a Firenze

FIRENZE — "I 36 agenti della Polizia di Stato in arrivo a Firenze erano già stati previsti - ha spiegato Federico Gianassi - Salvini si esalta per le assunzioni di Minniti e festeggia come se fosse merito suo".

Dopo la replica di Enrico Rossi all'annuncio dei nuovi agenti in Toscana e anche a Firenze ( vedi articoli correlati ) arriva anche la risposta del Comune di Firenze:"Salvini potrebbe mandare quei 250 agenti che secondo il suo ministero qui ancora mancano - aggiunge Gianassi - La sicurezza è una cosa seria e ha bisogno di competenza, pragmatismo e risultati che ad oggi Salvini non riesce ad assicurare".