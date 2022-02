Sicurezza ponti e viadotti, 33 milioni per la Fipili

Nell'incontro del comitato di vigilanza con i sindaci metropolitano di Firenze e di Pisa insieme alla Regione esaminata l'ipotesi pedaggio

FIRENZE — No all'ipotesi pedaggio per le auto in Fipili e 33 milioni in arrivo per la manutenzione dei giunti termici, dei ponti e dei viadotti: è quanto emerso nella riunione del comitato di vigilanza con il sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella, il presidente della Regione Eugenio Giani e il primo cittadino di Pisa Michele Conti.

Proprio Conti ha sollevato la questione pedaggi chiedendo di escludere la prospettiva "per gli automobilisti, che spesso sono pendolari e residenti". Resta possibilista sui mezzi pesanti, ma: "Bisogna capire come, quando e perché". Il presidente Giani taglia corto: "Il pedaggio per gli automobilisti - afferma - non è mai stato preventivato".

Ma nel giro di due anni nella gestione dell'arteria dovrebbe subentrare la società regionale Toscana Strade. Nardella plaude al suo progetto e all'arrivo di "fondi per 33 milioni di euro, di cui 10 da destinare ai giunti di dilatazione termica e 23 per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti".

La convenzione con la Metrocittà scadrà intanto a fine Dicembre, e per il rinnovo si pensa a qualche modifica e all'incremento di 3 milioni del fondo di gestione ordinaria che così salirebbe a 11. Le risorse attingerebbero, ha prospettato Nardella, anche ai proventi delle multe elevate sulla Fipili.

Anche la Regione ci metterà del suo: "Metteremo comunque tutti i soldi che potranno arrivare per le strade regionali - ha annunciato Giani - che quest'anno sarà un primo capitolo della finanziaria. Poi naturalmente i tecnici hanno fatto una focalizzazione dei punti in cui sono necessari interventi di manutenzione".