Franchi nella top ten degli stadi di Serie A

I dati raccolti dall'Osservatorio Calcio Italiano vedono l'impianto sportivo comunale e della Fiorentina in crescita per numero di spettatori

FIRENZE — Gli spettatori dell'Artemio Franchi di Firenze seguono il trend nazionale e sono in aumento, con 35mila presenze l'impianto in uso alla Fiorentina ha registrato una crescita del 12 per cento, rispetto ad una crescita nazionale media del 6 per cento sui dati dello scorso campionato. L'impianto che tiene la città con il fiato sospeso in merito al suo futuro, in bilico tra il vecchio stadio da rinnovare ed il nuovo da creare, attrae pubblico complice anche una rinnovata vicinanza dei tifosi alla propria squadra del cuore.

Nonostante l'alto numero di anticipi e posticipi e la frammentazione di quelle che fino a qualche anno fa erano le "giornate" di campionato, le presenze negli stadi della Serie A sarebbero in aumento secondo Simone Roselli responsabile di Osservatorio Calcio Italiano che ha reso noto il Report elaborato sulla base del database online di Stadiapostcards.

E' l’Inter ad aggiudicarsi il primato di spettatori durante le gare casalinghe, in seconda posizione Milan e Juventus seguono Lazio e Roma anche se i giallorossi sono a segno negativo. Nella top ten c'è lo stadio comunale di Firenze ed anche il San Paolo di Napoli. La Juventus richiama il maggior numero di spettatori avversari visto che con i bianconeri in campo il miglior dato stagionale a Brescia, Firenze, a Milanoper l'Inter), a Roma per la Lazio.