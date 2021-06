Covid, crollo dei casi e zero morti nel Fiorentino

Dopo i 68 casi di domenica sono scesi a 34 i tamponi positivi tracciati nella Città metropolitana dove oggi non sono stati registrati decessi

FIRENZE — Sono 34 i nuovi casi di contagio segnalati nella provincia di Firenze. In appena 24 ore i 68 tamponi positivi di domenica sono stati dimezzati e per la seconda volta dall'inizio dell'anno la Città metropolitana non ha registrato decessi. La prima volta era accaduto il 23 Maggio.

Sono stati segnalati 7 nuovi cittadini contagiati in zona empolese, 1 nel Chianti e 2 nel Mugello.

Nel dettaglio i nuovi casi sono emersi a Barberino Tavarnelle 1, Borgo San Lorenzo 1, Calenzano 3, Campi Bisenzio 4, Firenze 10, Firenzuola 1, Lastra a Signa 2, Pontassieve 1, Sesto Fiorentino 3 e Signa 1.

Ci sono anche 7 nuovi casi a Castelfiorentino 2, Cerreto Guidi 1, Empoli 1, Fucecchio 1, Montespertoli 1 e Vinci 1.

