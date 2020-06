Covid, meno di 10 casi nella settimana fiorentina

Monopattini elettrici spopolano per il centro di Roma

Da Lunedì a Venerdì sono state rilevate nell'area metropolitana 48 ore di tregua durante le quali non sono emersi tamponi positivi al Covid 19

FIRENZE — In attesa del fine settimana i bollettini sanitari emessi da Lunedì 15 a Venerdì 19 Giugno dall'Ausl Toscana centrale hanno mostrato un contenimento dei nuovi contagi nel fiorentino dove i decessi sono più di 400 dall'inizio dell'epidemia.

Ecco nel dettaglio la settimana appena trascorsa:

Lunedì 15 Giugno 6 nuovi casi positivi con 2 decessi, di cui 1 in provincia di Firenze e 1 in provincia di Prato. Quattro casi in provincia di Firenze, uno a Campi Bisenzio e tre a Firenze.

Martedì 16 Giugno nessun nuovo caso positivo con 1 solo decesso, in provincia di Prato.

Mercoledì 17 Giugno nessun nuovo caso positivo e nessun decesso in 24 ore.

Giovedì 18 Giugno soltanto 1 caso positivo in provincia di Firenze nel Comune di Firenze ed 1 decesso sempre in provincia di Firenze.

Venerdì 19 Giugno 2 nuovi casi positivi in 24 ore ed 1 solo decesso in provincia di Firenze. Due casi in provincia di Firenze tutti e due nel capoluogo.