Covid, la città si ferma per chi non ce l'ha fatta

Minuto di silenzio e bandiere a mezz'asta anche nel capoluogo toscano il 31 marzo. Il sindaco a mezzogiorno davanti a Palazzo Vecchio

FIRENZE — Anche Firenze si ferma il 31 marzo nella giornata di lutto che sarà osservata in tutta Italia per ricordare chi, dall'inizio dell'emergenza coronavirus, non è sopravvissuto.

Le bandiere su tutti gli edifici pubblici saranno a mezz'asta e alle 12 il sindaco, con indosso la fascia tricolore, sarà davanti a Palazzo Vecchio e qui osserverà un minuto di silenzio. La cerimonia, spiega una nota del Comune, sarà anche un modo per ringraziare gli operatori sanitari e per abbracciare idealmente tutti i cittadini, a casa per le restrizioni imposte per contenere il contagio.

In Toscana, fino a oggi, i morti legati al virus sono stati 215, in italia sono stati 10.779.