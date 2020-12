Covid, calo dei contagi nei comuni metropolitani

Vaccino anti-covid, Ippolito: «Chi è stato positivo non dovrà farlo»

Fatta eccezione per il capoluogo che registra 73 nuovi casi gli altri comuni registrano un calo delle segnalazioni e meno di 10 casi giornalieri

FIRENZE — Sono 197 i nuovi casi di Covid rilevati nella Città metropolitana dalla Asl Toscana Centro nelle ultime 24 ore. Fatta eccezione per il capoluogo che registra 73 tamponi positivi, comunque sotto la soglia dei 100 giornalieri, gli altri comuni presentano un bilancio inferiore ai 10 tamponi positivi.

La curva epidemiologica resta nella media del periodo e continua ad oscillare attorno al dato dei 200 nuovi casi nell'arco delle 24 ore con una frenata nella giornata di martedì di 148 tamponi positivi e di oggi con 197.

Nella giornata di mercoledì sono stati 24 i comuni metropolitani a segnalare nuovi casi di contagio mentre oggi sono solo 18 ed i nuovi casi non superano la soglia dei 12 tamponi positivi attestandosi abbondantemente sotto ai 10 casi per ogni località.

I 197 casi in provincia di Firenze sono stati rilevati tra Bagno a Ripoli 5, Calenzano 2, Campi Bisenzio 12, Dicomano 2, Fiesole 3, Figline e Incisa Valdarno 5, Firenze 73, Greve in Chianti 1, Impruneta 5, Lastra a Signa 3, Pontassieve 1, Reggello 2, Rignano sull'Arno 2, Rufina 3, San Casciano in Val di Pesa 5, Scandicci 6, Sesto Fiorentino 9 e Signa 2.

