Covid, 8 morti e 2.286 nuovi casi nel Fiorentino

Nuovo calo dei tamponi e test positivi. Resta alto invece il bilancio dei decessi, salgono a 30 in 4 giorni. Stabile la situazione dei ricoveri

FIRENZE — Sono 2.286 i nuovi casi positivi nella provincia di Firenze, nelle 24 ore precedenti i test e tamponi positivi erano stati oltre 2.800.

Sono 8 i decessi segnalati nelle ultime 24 ore nella Città metropolitana che sommati ai 5 decessi di lunedì, agli 8 di martedì ed ai 9 di mercoledì portano a 30 i morti registrati dall'inizio della settimana.

La situazione dei ricoverati nei posti letto Covid della provincia di Firenze

Nell'ospedale pediatrico Meyer ci sono 3 piccoli dimessi dai reparti di degenza ordinaria, i posti letto occupati scendono a 17 mentre resta 1 ricoverato in terapia intensiva.

All'Annunziata di Ponte a Ema si registrano solo dimissioni, 1 in meno in intensiva dove i ricoverati scendono a 5 e meno 3 in ordinaria dove i posti occupati sono 41.

A Careggi 1 ricovero in più in terapia intensiva, oggi 10 ricoverati, ma ci sono 3 dimessi dalle degenze ordinarie, oggi 163.

Alle Oblate rientrano 2 pazienti nelle degenze ordinarie.

Al San Giovanni di Dio ci sono 50 pazienti stabili in reparto ordinario. A Santa Maria Nuova salgono a 21 i pazienti in reparto, 1 in più

Qui sotto la tabella riepilogativa delle occupazioni dei reparti Covid

La distribuzione dei nuovi positivi nei comuni

I 2286 casi in provincia di Firenze, di cui 442 in zona empolese, si trovano a Bagno a Ripoli 62, Barberino di Mugello 31, Barberino Tavarnelle 19, Borgo San Lorenzo 34, Calenzano 43, Campi Bisenzio 97, Dicomano 12, Fiesole 24, Figline e Incisa Valdarno 54, Firenze 862, Firenzuola 5, Greve in Chianti 25, Impruneta 25, Lastra a Signa 48, Londa 3, Marradi 7, Palazzuolo sul Senio 2, Pelago 22, Pontassieve 50, Reggello 43, Rignano sull'Arno 19, Rufina 16, San Casciano in Val di Pesa 48, San Godenzo 4, Scandicci 132, Scarperia e San Piero 21, Sesto Fiorentino 70, Signa 44, Vaglia 6 e Vicchio 16.

In zona empolese a Capraia e Limite 7, Castelfiorentino 45, Cerreto Guidi 22, Certaldo 42, Empoli 127, Fucecchio 56, Gambassi Terme 20, Montaione 14, Montelupo Fiorentino 44, Montespertoli 38 e Vinci 27.