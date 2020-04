Covid, 258 decessi e 3.011 casi nel fiorentino

Nelle ultime 24 ore sono 6 i decessi registrati nella provincia di Firenze e 5 i nuovi casi di coronavirus secondo il report dell'ASL centro

FIRENZE — Nei territori dell’Ausl Toscana Centro con i nuovi casi delle ultime 24 sono saliti a 3.011 i casi complessivi registrati solo nella provincia di Firenze dovo sono stati segnalati anche 6 decessi.

La Asl fa sapere che il dato dei nuovi casi di Covid-19 risente della doppia festività del fine settimana scorso.

Di seguito i dettagli dei 5 nuovi casi registrati in provincia di Firenze, di cui 1 nella zona empolese:

Figline e Incisa:1

Firenze: 2

Scandicci: 1

1 caso nella zona empolese

Empoli: 1

Sono 3.011 i casi complessivi ad oggi a Firenze. La regione si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi con circa 242 casi per 100.000 abitanti. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa-Carrara con 504 casi per 100.000 abitanti, Lucca con 326, Firenze con 298, la più bassa Livorno con 152.

Complessivamente, 5.158 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (76 in meno rispetto a ieri). Sono 15.396 (meno 775 rispetto a ieri) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl centro 8.469, nord ovest 5.990, sud est 937).

Le persone complessivamente guarite salgono a 2.401, 1.133 persone clinicamente guarite e 1.268 con doppio tampone negativo.