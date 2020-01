Firenze Capitale, una storia dimenticata

Passato e Presente, il programma di Rai Cultura e Rai Storia condotto da Paolo Mieli ne parla con uno dei maggiori specialisti del Risorgimento

FIRENZE — "Quella di Firenze Capitale d'Italia è una storia oggi quasi dimenticata" così recita una nota della Rai che dedica al capoluogo toscano una intera puntata di "passato e Presente" la trasmissione condotta da Paolo Mieli. Nel programma di Rai Cultura in onda lunedì 6 gennaio alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli ne parla con uno dei maggiori specialisti del Risorgimento italiano, lo storico Gilles Pécout.

Gli anni tra il 1865 e il 1871 hanno visto il trasferimento della Capitale da Torino a Roma dove regnava ancora il Papa, protetto dalla Francia di Napoleone III "È proprio in seguito a un accordo con Parigi che la capitale lascia Torino e viene trasferita in Toscana, culla della cultura e della lingua italiana. Un evento che muterà profondamente il volto urbanistico ed economico di Firenze. Ma fiorentini e torinesi come vissero quel cambiamento? E cosa rimane oggi di quell’esperienza?" conclude la nota.