Borse contraffatte nascoste in San Lorenzo

Il reparto antidegrado della polizia municipale ha sequestrato alcune borse griffate grazie alla segnalazione di un operatore del mercato storico

FIRENZE — Il fenomeno dell’abusivismo commerciale interessa il centro storico della città dove ieri pomeriggio una pattuglia dell'antidregrado in borghese ha rinvenuto un deposito di articoli contraffatti.

Gli agenti si trovavano in San Lorenzo quando il proprietario di un banco ha riferito di aver visto poco prima uno straniero nascondere qualcosa fra gli stand. La pattuglia ha trovato in via Borgo la Noce un fondo aperto, usato per il ricovero dei banchi del mercato, e lì nascoste tre borse contraffatte recanti le griffe di note marche.