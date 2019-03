Appello della Lega all'unità, e rilancia Bocci

Ceccardi commissaria della Lega toscana schiera nuovamente Ubaldo Bocci candidato sindaco per le elezioni a Firenze, ma fa un'appello al centrodestra

FIRENZE — La Lega ha deciso, per le amministrative a Firenze c'è un nome, Ubaldo Bocci. Già lanciato qualche tempo fa, il suo nome viene detto nuovamente dalla commissaria regionale della Lega Susanna Ceccardi. "Bocci secondo noi è il candidato vincente", ha detto Ceccardi a margine di una iniziativa.

Ma allo stesso tempo il partito del Carroccio fa appello all'unità: "Facciamo un appello agli alleati, Forza Italia e Fratelli d'Italia - ha detto Ceccardi - con cui governiamo tante città in Toscana col centrodestra, e le governiamo bene, in maniera compatta, stiamo facendo tantissime cose buone per i cittadini, e queste cose le vogliamo fare anche a Firenze, a Prato e Livorno, con lo schema con cui abbiamo sempre vinto".

Intanto il tavolo nazionale del centrodestra per le candidature è stato convocato per la prossima settimana.