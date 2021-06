Covid, 8 morti in 3 giorni in provincia di Firenze

New York si sveglia all'alba con un'eclissi di sole parziale

La settimana era iniziata con l'azzeramento dei decessi ma poi il conto è ripreso con una media superiore ai 2 decessi nell'arco delle 24 ore

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono 3 le persone decedute nella provincia di Firenze, è quanto riportato nel bollettino della Regione Toscana aggiornato alle 12.

Lunedì la centrale di tracciamento regionale non ha segnalato decessi ma poi la conta è ripresa e sono

Sono arrivati a 2.190 i decessi nel fiorentino dall'inizio della pandemia.

Il tasso di mortalità toscano per Covid-19 è di 222 morti ogni 100.000 abitanti contro i 185,3 per 100.000 residenti e contro il 213,9 per 100.000 della media italiana.

Per conoscere i dati relativi alla situazione in tutta la Toscana clicca qui.